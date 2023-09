Kanye West und Bianca: Polizei ermittelt nach Blowjob-Bootsfahrt

Schon in der Toskana zeigte sich Bianca Censori mit einem nahezu transparenten Bodysuit.

Der kontroverse Rapper Kanye West (46) und seine mutmassliche Ehefrau Bianca Censori (28) besuchten mehrere italienische Ferienorte, in denen sie für ordentlich Gesprächsstoff sorgten.

Während Wochen reisten Kanye West und seine mutmassliche Ehefrau Bianca Censori durch Italien. Von Beginn an sorgten die beiden mit skurrilen und freizügigen Outfits für Negativ-Schlagzeilen. Zuletzt in Venedig, als bei einer Bootsfahrt der nackte Po des 46-Jährigen zu sehen war, während sie es sich mit dem Kopf in seinem Schoss gemütlich gemacht hatte. Mit der Publikation der Paparazzi-Bilder kamen auch Spekulationen um nicht jugendfreie Handlungen auf. Dies hat nun polizeiliche Untersuchungen zur Folge.