Steigender Meeresspiegel : Venedig rechnet mit Hochwasser – Flutschutzsystem soll aktiviert werden

Wegen des steigenden Meeresspiegels wird in Venedig Hochwasser von über einem Meter erwartet. Behörden wollen die Tore des Flutschutzsystems «Mose» aktivieren.

Die Behörden in Venedig erwarten wieder einen steigenden Meeresspiegel. Für Montagvormittag werde Hochwasser von 130 Zentimetern über dem Normalwert vorhergesagt, schrieb Bürgermeister Luigi Brugnaro am Sonntagnachmittag auf Twitter. Die Tore des Flutschutzsystems «Mose» sollen aktiviert werden, teilte er mit.

Die Flutschutztore sind an drei Einfahrten zum Hafen der berühmten Lagunenstadt in Italien in einem umstrittenen und milliardenschweren Bauprojekt im Meer errichtet worden. Knapp 80 gelbe Barrieren können bei steigendem Meeresspiegel ausgefahren werden und die Fluten zurückhalten. Andernfalls stünden etwa die Altstadt Venedigs und der Touristen-Hotspot Markusplatz unter Wasser.