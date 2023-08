Venedig: Unesco droht mit Herabstufung – Einheimische freuts

Der Tourismus wird in Venedig zunehmend mehr Fluch als Segen.

Zu einer Italienreise gehört für die meisten Leute auch ein Besuch in Venedig. Die Stadt verdient mit dem Tourismus gutes Geld, unter anderem auch, weil sie sich mit dem prestigeträchtigen Siegel als Unesco-Weltkulturerbe schmücken darf. Dieser Status könnte nun aber in Gefahr sein – das gibt einigen Einheimischen Hoffnung auf mehr Ruhe, wie SRF schreibt.

Venedig war schon mal auf der schwarzen Liste

Derweil sehen viele Venezianerinnen und Venezianer in der Warnung der Unesco auch eine Chance. Sogar in der Tourismusbranche finden sich viele, die genug haben vom unendenden Strom der Besucher aus aller Welt. Der Hotelier Walter Feltrin sagt: «Diese Stadt leidet! Die Einwohner können sich aufgrund der Touristenmassen kaum noch bewegen.» Jedes Jahr besuchen fast acht Millionen Touristen Venedig, wodurch die Stadt masslos überfüllt ist.

Regierung lässt historische Gebäude aufstocken

Derweil entstehen neue Hotels und Pensionen , die Stadtverwaltung erteilt zunehmend Genehmigungen für die Aufstockung historischer Gebäude, die das traditionelle Stadtbild Venedigs nachhaltig verändern. Diese Umstände, die viele Einwohner anprangern, führt auch die Unesco an. Im September entscheidet sie an der Konferenz des World Heritage Commitee, ob Venedig auf der Liste landet.

Brauchts bald eine Reservation für den Venedig-Trip?

In der Vergangenheit hatte es bereits verschiedene Bemühungen gegeben, den Touristenmassen Herr zu werden. So kündigte die Tourismus-Beauftragte im Sommer 2022 an, dass sich Besucherinnen und Besucher künftig vorab registrieren müssen, um bestimmte Teile der Stadt zu besichtigen. Mittlerweile ist die Einführung für 2025 vorgesehen, im nächsten Sommer soll es Testtage geben.