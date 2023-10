Mestre: Busunglück in Venedig fordert mehr als 20 Tote

Es wird nun Kritik am Zustand der Leitplanke laut.

Am Dienstagabend ist in Venedig ein Bus von einer Brücke gestürzt. Die Unfallursache bleibt unbekannt.

Alberto R. stammte aus der Provinz Treviso und galt als verlässlicher Fahrer, der bereits seit mindestens sechs Jahren als Busfahrer tätig war. Mögliche Müdigkeit spielte laut Berichten von today.it wahrscheinlich keine Rolle. R. hatte seinen Dienst erst am Nachmittag, kurz vor dem Unfall, etwa anderthalb Stunden vor dem tragischen Vorfall, begonnen. In den sozialen Medien drückten Freunde des Fahrers ihre Trauer aus. Ein Bekannter schrieb beispielsweise: «Ich kann es nicht fassen ... Alberto, du warst so stolz auf deine Arbeit.»