Weite Teile Venezuelas wurden in der Nacht auf Freitag von einem massiven Stromausfall betroffen.

Ein Stromausfall hat die Menschen in Venezuela in der Nacht auf Freitag im Dunkeln gelassen. Aus 20 der insgesamt 23 venezolanischen Bundesstaaten meldeten Bewohner und Bewohnerinnen, dass sie ohne Strom seien. Wenig später verurteilte Vizepräsidentin Delcy Rodríguez den « Angriff auf das nationale Elektrizitätssystem » . Nichts werde « uns von unserem Weg des Friedens und der Ruhe abbringen. Gemeinsam mit Präsident Nicolás Maduro wird das Volk gewinnen » , twitterte Rodríguez.

«Super Schnauz» kämpft mit eiserner Hand

« Super Bigote » wird seit Anfang Dezember im venezolanischen Staatsfernsehen VTV ausgestrahlt. Der Name der Figur - übersetzt « Super Schnauz » - ist eine Anspielung auf die charakteristische Gesichtsbehaarung des venezolanischen Präsidenten.

Eine Episode, in d er der Strom in einem Spital mitten in einer Operation ausfällt, wirkt nun besonders aktuell. Doch anders als im Comic erschien « Super Bigote » beim jüngsten Stromausfall nicht mit seinem roten Anzug und seinem blauen Umhang, um die Menschen « mit eiserner Hand » zu beschützen.