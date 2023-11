VENUS BEAUTY: «Wir bekommen die Löhne nicht und die Chefin sitzt im Dolder»

Die Inhaberin posiert in einem Restaurant in Pristina mit einer Hermès-Tasche.

«Sie haben kein Gel aufgetragen und mich verbrannt»

In den Studios von Venus Beauty soll es durch Laserhaarentfernungen regelmässig zu Verbrennungen gekommen sein. Eine Kundin berichtet von Brandstellen an den Beinen: «Sie haben kein Gel aufgetragen und mich verbrannt.» Via Google-Rezensionen berichten weitere Kunden und Kundinnen von Verletzungen: «Geblieben sind mir ein grosses Loch im Portemonnaie sowie einige Verletzungen nach den Behandlungen», heisst es etwa. Mitarbeiterin Laila* sagt, solche Vorfälle habe es in den Venus-Beauty-Studios regelmässig gegeben. Sie berichtet von schlimmen Verbrennungen, Punkten und Streifen auf der Haut.

«Ich wurde in weniger als fünf Stunden eingearbeitet.»

Martina Tröbinger bietet in der Arztpraxis Dermatologikum Zürich Laserhaarentfernungen an. Dabei sei es noch nie zu einer Verbrennung gekommen. «Verbrennungen sind nicht die Norm», sagt die Hautärztin. Wenn das häufiger vorkomme, sei das unethisch.

Unregelmässige Lohnzahlungen

«Ich arbeitete ein paar Monate dort, bei der Pensionskasse wurde aber nichts eingezahlt»

«Sie bezahlt den Lohn nicht, aber sitzt im Dolder»

Währenddessen lebte die Inhaberin augenscheinlich im Luxus: «Ich sah sie nie mit der gleichen Tasche. Sie waren von Gucci oder Prada. Jeder weiss, wie teuer das ist», sagt etwa Emilia*: «Sie lebt in einer grossen Hütte und hat viel Schmuck.» Auf Social Media zeigt sich die Inhaberin mit Markentaschen, Luxusautos und in teuren Hotels. So übernachtete sie beispielsweise in einem Luxusresort wie dem «Mandarin Oriental» in Milano. Eine Nacht ist ab rund 1300 Franken verfügbar. In einer weiteren Instagram-Story diniert sie im edlen Zürcher Restaurant «Baur au Lac». Weiter präsentiert sie sich auf Social Media mit diversen Luxushandtaschen – allein von der Luxusmarke «Hermès» zeigt sie acht Taschen. Im Laden würden diese insgesamt ca. 130’000 Franken kosten.