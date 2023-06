Camila Giorgi: Jubel nach Sturz von Venus Williams

Bei ihrem Comeback nach fast halbjähriger Verletzungspause verlor Venus Williams (WTA 697) zuletzt in 's-Hertogenbosch gegen die 17-jährige Schweizerin Céline Naef (WTA 166). In Birmingham begeistert die 43-jährige Tennis-Ikone nun mit grossem Kampfgeist und schlägt die Italienerin Camila Giorgi (WTA 48) in einem packenden Drei-Satz-Match.