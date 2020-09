Epic Games : Verändert Apples Streit mit «Fortnite» den ganzen App-Markt?

Der Prozess zwischen Apple und «Fortnite» soll noch bis im Juli 2021 anhalten. Er könnte jedoch nachhaltige Auswirkungen darauf haben, wie Apps auf Smartphones vertrieben werden.

Im Streit zwischen den Machern des Spiels «Fortnite» und Apple stellt sich die zuständige Richterin auf einen Prozess im Juli 2021 ein. Sie halte es für angemessen, einen Entscheid den Geschworenen zu überlassen, sagte Richterin Yvonne Gonzalez Rogers in einer Onlineanhörung am Montag.

Versteckte Funktion

Der Streit entbrannte, nachdem sich Epic nicht mehr an die seit mehr als einem Jahrzehnt geltende Vorgabe halten wollte, dass virtuelle Artikel in dem Spiel auf iPhones und iPads nur über das System der In-App-Käufe von Apple angeboten werden können. Dabei behält Apple jeweils 30 Prozent des Kaufpreises ein.

Nachdem der iPhone-Konzern entsprechende Änderungen an den Geschäftsbedingungen ablehnte, bauten die Epic-Entwickler in der App die vertraglich verbotene Möglichkeit ein, die Artikel auch direkt bei Epic kaufen zu können. Dafür wurde im August eine versteckte Funktion in der Anwendung aktiviert, die Epic an den App-Prüfern von Apple offenbar vorbeigeschmuggelt hatte.