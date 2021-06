Verändert der Hashtag #deutschrapmetoo jetzt die Deutschrap-Szene?

Seit Vorwürfe gegen den Berliner Rapper Samra (26) laut wurden, regt sich was in der Deutschrap-Welt. #deutschrapmetoo heisst die Bewegung, die gegen Gewalt an Frauen im Deutschrap protestiert.

Seit sich Rapper Samra (26), der sonst die deutschen Charts anführt, mit Vorwürfen der sexuellen Gewalt konfrontiert sieht, geht etwas in Deutschrap-Deutschland: Weibliche Rap-Grössen wie Shirin David machen sich gegen Gewalt an Frauen stark und unter dem Hashtag #deutschrapmetoo diskutieren Twitter-Nutzerinnen über verbale Gewalt an Frauen, denn die Lyrics im deutschen Rap sind oft frauenfeindlich.

«Die Rap-Szene in Deutschland hat ein Sexismus-Problem»

2020 hat etwa die Frauenrechtsorganisation «Terre Des Femmes» eine Kampagne mit dem Tag #unhatewomen gestartet. Ziel war es, «Gewalt gegen Frauen, die millionenfach gehört, geliked und gefeiert wird» sichtbar zu machen. «Die Rap-Szene in Deutschland hat ein Sexismus-Problem. Das beginnt bei Songtexten, geht über sexistische Darstellungen in dazugehörigen Videos bis hin zu tatsächlicher Anwendung oder Anstacheln zu Gewalt gegen Frauen», sagte Lina Stotz, Referentin für häusliche und sexualisierte Gewalt bei Terre des Femmes, im Gespräch mit dem deutschen Sender ZDF .

«#deutschrapmetoo ist schon lange überfällig»

Userin Ana Lea dagegen dankt Shirin David via Twitter dafür, dass sie ihre Fans über Gewalt an Frauen aufklärt.

Denn Rapperin Shirin David äusserte sich schon in einer Insta-Story am Dienstag zur Debatte. Jedes Mal, wenn eine Frau den Mut zusammenbringe, über Taten zu berichten, werde zunächst nicht der Mann beschuldigt. Stattdessen werde die Frau, ihre Kleidung und ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt, schrieb die 26-Jährige. Als Rapperin trage sie Verantwortung in der Industrie und liesse das nicht mehr einfach durchgehen.