In Uri mussten im Oktober rund 300 Partygänger in die Quarantäne, nun sind die Jugendlichen zurückhaltender, was Partys oder den Ausgang angeht.

Nachdem im Oktober 300 Personen in Uri in Quarantäne geschickt worden waren, sind nun die Partygänger vorsichtiger mit der Wahl ihrer Location. Sie treffen sich nun lieber in ihrem Stammlokal, um das Risiko zu minimieren, wieder in Quarantäne zu müssen. Gleichzeitig sind die Gastrobetriebe genau auf diese Gäste angewiesen, um die Corona-Zeit zu überstehen.

Darum gehts In Gastrobetrieben in Uri sind mehrheitlich nur noch die Stammgäste anzutreffen.

Im Schächengrund in Altdorf ist seit einiger Zeit ein starker Rückgang der Zahl der Gäste zu verzeichnen.

Jugendliche treffen sich lieber in der Stammkneipe, um das Risiko einer Quarantäne zu verringern.

In Uri kam es im Oktober zu einer umfangreichen Quarantäne. Am 13. Oktober wurden zwei Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Beide waren am Wochenende feiern. Dies hatte Folgen: Rund 300 Personen wurden in Quarantäne geschickt. Und ein weiterer Effekt: Die Jugendlichen haben mehr Respekt und Angst vor dem Feiern. Trotzdem wollen die meisten aber nicht auf ihr Bier mit Freunden verzichten, und so entscheiden sich viele Jugendliche dafür, sich nur noch in ihrer Stammkneipe zu treffen, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.

Weniger Gäste in den Beizen

Viele Gastrobetriebe in Uri sind auf diese Stammgäste angewiesen, weil die Anzahl an Besuchern infolge der Corona-Krise drastisch abgenommen hat. So auch im Restaurant Schächengrund in Altdorf. Dort sind nach Aussagen von Besuchern deutlich weniger Gäste anzutreffen als in normalen Zeiten. Die wenigen Gäste, die noch kämen, seien grossenteils treue Stammgäste.

Ähnlich sieht die Situation im Tellenbräu in Altdorf aus. Der Besitzer sagt zu 20 Minuten, dass er fast nur noch Stammgäste in seinem Lokal empfangen könne. Gleiches trifft auf den Bären in Altdorf zu. Sehr selten sind dort Gäste zu sehen, die nicht quasi zum Inventar gehören.

Angst vor erneuter Quarantäne

Einige Jugendliche berichten, dass sie sich in ihrer Stammkneipe wohler fühlen, weil sie dort weniger befürchten müssen, direkt wieder in die Quarantäne geschickt zu werden. «Wenn wir immer im gleichen Lokal mit denselben Leuten sitzen, können wir so das Risiko minimieren, wieder in die Quarantäne geschickt zu werden», sagt ein 21-jähriger Altdorfer.