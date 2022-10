Schweiz: Verärgerte Autofahrer können von Klima-Aktivisten Schadenersatz fordern

Gemäss Strafrechtsexperte Amr Abdelaziz stehen bei solchen Aktionen in erster Linie Delikte gegen die Freiheit wie zum Beispiel Nötigung im Raum. In manchen Fällen komme auch das Stören des öffentlichen Verkehrs hinzu. Ob diese Straftatbestände wirklich erfüllt werden, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. «Die Gerichte müssen beurteilen, ob eine konkrete Aktion in ihrer Ausgestaltung und in ihren Auswirkungen durch das Demonstrationsrecht geschützt ist oder nicht», so Abdelaziz. Die Gerichtspraxis dazu sei aber nicht einheitlich. So habe es in mehreren Kantonen Blockade-Fälle gegeben, in denen Gerichte Freisprüche ausgesprochen haben, wie zuletzt in Zürich. Ein Bezirksrichter verkündete im September im Rahmen einer Verhandlung, künftig keine Verurteilungen mehr in Fällen von zivilem Ungehorsam von Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten auszusprechen, wie die «Republik» berichtete. Bei einer Verurteilung droht den Aktivisten eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.