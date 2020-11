Teilnehmer der Corona-Demo des «Aktionsbündnisses Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik» in Lachen am 21. November 2020.

Für künftige Corona-Demos kündet der Schwyzer SVP-Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Herbert Huwiler strengere Regeln an.

Viele hielten sich nicht an die Maskenpflicht.

Bei einer Corona-Demo in Lachen SZ am 21. November 2020 kamen 1000 Besucher.

Die Corona-Demo in Lachen SZ vom 21. November hat ein Nachspiel. An der bewilligten Kundgebung wurde gegen die verschärften Corona-Massnahmen demonstriert. Trotz mehrmaliger Aufforderung hat sich die Mehrheit der Demonstrierenden nicht an die Maskentragepflicht gehalten.