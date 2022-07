Konzertabbruch: «Veranstalter hätten vor der superwoken Minderheit nicht kuschen sollen»

«Ich habe von kultureller Aneignung noch nie gehört, ich wusste gar nicht, was das ist»: Dominik Plumettaz, Leader der Mundart-Band Lauwarm, erzählt, wie er den Vorfall in der Berner Brasserie Lorraine erlebt hat.

Am 17. Juli wurde in der Berner Brasserie Lorraine ein Konzert der Berner Band Lauwarm abgebrochen, weil die Bandmitglieder Reggae singen und teilweise Rastas tragen – als weisse Männer. Das wird von manchen als «kulturelle Aneignung» kritisiert. Die Verantwortlichen der Brasserie entschuldigten sich eine Woche später auf Facebook für die mangelnde Sensibilität und dafür, dass sie die Band eingeladen haben.

Auch Konzertbesucher störten sich daran. «Ich war am Konzert und schockiert, dass es abgebrochen wurde! Was war genau der Grund? Was genau führte zum Unwohlsein und was meint ihr mit kultureller Aneignung?», kommentiert jemand auf Facebook den Post der Brasserie Lorraine. Eine 20-Minuten-Userin schreibt im Kommentar: «Ich weiss gar nicht, wer lächerlicher ist: Die woken Schneeflöckchen, welche sich an den Rastas stören, oder der Veranstalter, welcher vor einer Minderheit kuscht und so den ganz normalen Rest um ein Konzert bringt.»