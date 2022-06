Ticket-Frust am Eidgenössischen: Veranstalter machtlos gegen Ticket-Abzocke bei Resellern

Das Festgelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln. Die Tickets für den Event sind bereits ausverkauft.

Der Frust ist gross bei den Fans. Alle 4500 verfügbaren Tickets für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF), das vom 26. bis 28. August in Pratteln im Kanton Baselland stattfindet, sind verkauft. Doch kurze Zeit später tauchten Angebote zu überteuerten Preisen auf Ricardo oder Viagogo auf, teils für das Mehrfache des offiziellen Preises.

Die Kapazität der ESAF-Arena beträgt 50’900 Plätze, allerdings gingen schon zwei Drittel der Tickets an Schwingerverbände, Sponsoren und Partner. Wer kein Ticket mehr durch eine Verlosung gewinnt, kann wenigstens die Festatmosphäre im frei zugänglichen Public-Viewing-Bereich geniessen.

«Wenn man sich engagiert, kommt man auch an Tickets»

Wer dennoch bei einem Reseller ein teures Ticket erwirbt, geht dabei ein erhebliches Risiko ein. Der Weiterverkauf zum nicht offiziellen Preis sei strikt untersagt, halten die ESAF-Organisatoren fest. «Der Käufer muss in diesen Fällen für sich entscheiden, ob sich das Risiko und der Preis lohnen. Wenn er die Wucherpreise zahlt, erklärt er sich einverstanden damit», so Hubeli.

Die Mehrheit der Tickets ging an Schwingerverbände und -vereine. «Wenn man sich in Schwingervereinen engagiert, hat man auch Zugang zu den Tickets. Es ist wichtig, schwingsportaffine Menschen in der Arena zu haben», erklärt Hubeli.