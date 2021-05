Florida, USA : Veranstalter verlangt von Ungeimpften 55-fach höheren Preis für Konzert

In den USA gibt es verschiedene Anreize, die Bevölkerung zum Impfen zu motivieren. Ob der massiv gesenkte Preis für ein Konzert ebenfalls so einer war, ist nicht ganz klar – ein Erfolg war die Aktion trotzdem.

Der Eintritt für ein Konzert im US-Bundesstaat Florida soll für vollständig Geimpfte nur 18 US-Dollar, also gut 16 Franken kosten, für ungeimpfte Gäste hingegen 1000 Dollar (990 Franken). Der Veranstalter betonte, es gehe bei dem «Rabatt» nicht darum, den Menschen vorzuschreiben, sich impfen zu lassen. «Falls jemand ungeimpft kommen will, wird er viele Gäste abschrecken und muss die Differenz zahlen», hiess es. Die Punkrock-Band Teenage Bottlerocket wird demnach am 26. Juni in der Stadt St. Petersburg an der Golfküste auftreten.