Während Ferien: «Verantwortungslos» – Christa Rigozzi sorgt mit Velofahrt für Entsetzen

Seit Wochen beglücken Christa Rigozzi (39) und Ehemann Giovanni Marchese (43) ihre Fans mit zauberhaften Ferien-Föteli vom Strand , romantischen Sonnenuntergängen und bestem italienischen Essen. Gemeinsam mit ihren Zwillingsmädchen Alissa und Zoe lassen sie es sich richtig gut gehen. Wie ein Instagram-Post zeigt, entschied sich die Familie in Forte dei Marmi IT für eine spassige Velotour. Zwischen zahlreichen Fan-Kommentaren sticht ein User aber hervor: «Oh mein Gott, einfach ohne Helm. Wie verantwortungslos», meint dieser. In der Tat: Weder Mama und Papa, noch ihre Töchter, die auf dem Gepäckträger auf Sitzvorrichtungen angeschnallt sind, tragen einen Kopfschutz.

Vom Sachverhalt zeigt sich Martin Platter der Fachstelle Velo und E-Bike wenig überrascht: «Fakt ist: In der Schweiz und auch in Italien herrscht keine Helmtragepflicht für Velofahrende.» Die Rigozzis würden entsprechend nichts Verbotenes machen. Weiter meint er: «Zudem fahren sie auf einem Veloweg, was vorbildlich ist.» Ähnlich beurteilt auch Christoph Merkli von Pro Velo die Situation: «Der Entscheid, ob ein Helm getragen wird, liegt in der Kompetenz der Velofahrenden beziehungsweise bei den Eltern der Kinder. Einzig bei schnellen Elektrovelos ist der Helm vorgeschrieben.»