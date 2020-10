Der Zuger Regierungsrat hat aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen beschlossen, eine Maskentragepflicht in Verkaufslokalen und Einkaufszentren sowie für Mitarbeitende von Restaurationsbetrieben anzuordnen. Dies, weil Serviceangestellte mit vielen Gästen Kontakt haben und so laut Regierung «stärker gefährdet» sind. Zudem gehe von infizierten Angestellten «eine höhere Gefahr einer Verbreitung des Virus unter Gästen aus.» Deshalb gilt ab Samstag für Servicemitarbeiter im Gästebereich eine Maskenpflicht, auch in Aussenräumen wie Terrassen oder Innenhöfen. An Orten mit geeigneten Abschrankungen braucht es keine Maske – beispielsweise, wenn es an der Kasse eine Plexiglasscheibe hat. Eine solche Maskenpflicht gibt es etwa auch in den Kantonen Tessin und Waadt.