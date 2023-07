Handschlag-Skandal: Olga Charlankriegt Olympiagarantie

Die Empörung aus Sport-, Fan- und Politikkreisen war in den vergangenen Tagen riesig – es war einer der grossen Sport-Aufreger dieser Woche: Die Ukrainerin Olga Charlan wurde an der Fecht-Weltmeisterschaft in Mailand disqualifiziert, nachdem sie die gegnerische Russin klar besiegt, am Ende allerdings den Handschlag verweigert hatte. Der internationale Fechtverband FIE hielt sich dabei an sein Regelwerk. Demnach müssen «die beiden Fechterinnen dem Gegner die Hand schütteln, sobald die Entscheidung gefallen ist.»