Doch wie sollte man den Abfall, der beim Testen anfällt und womöglich kontaminiert ist, richtig entsorgen? Das geht so, teilt der Verband Zeba mit: «Die Entsorgung erfolgt via Hauskehricht im Doppelsacksystem: Damit durch das entsorgte Testmaterial keine Personen angesteckt werden, gehört dieses in einen gut verschlossenen, reissfesten Plastikbeutel. Dieser wird im Kehrichtsack entsorgt», heisst es in einer Mitteilung des Verbandes.