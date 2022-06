Heimspiele in Genf: Verband warnt vor Schwarzmarkt-Tickets für Duell gegen Ronaldo

Am 12. Juni gastiert Superstar Cristiano Ronaldo mit Portugal im Stade de Genève. In Genf trifft die Nati im letzten von vier Nations-League-Spielen auf den Europameister von 2016. Für den Knüller sind bereits 23’000 Tickets verkauft worden. Die hohe Nachfrage ist nicht nur aufgrund des Ronaldo-Faktors kaum verwunderlich. Rund zwei Drittel der gut 250’000 Portugiesinnen und Portugiesen in der Schweiz leben in der Westschweiz.