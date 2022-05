Internet-Hass nach Patzer: «Verbannt diese Fans» – Servette-Clichy tobt nach Shitstorm gegen Goalie

Drei kapitale Patzer des jungen Servette-Ersatzgoalies Edin Omeragic (20) im Spiel gegen Sion sorgten letzten Sonntag dafür, dass die Genfer im Rhone-Derby den Sieg verspielten (3:3) und dass Luzern trotz eines 3:2-Sieges bim FCZ in die Barrage muss.

Die matchentscheidenden Fehler von Omeragic zogen auch im Netz ein unschönes Nachspiel mit sich. Der Cousin von FCZ-Verteidiger Becir Omeragic wurde auf Social Media nach der Partie mit zahlreichen Schmäh-Nachrichten eingedeckt, was dazu führte, dass er seinen Instagram-Account zumindest vorläufig deaktivierte.

Servette verteidigt Omeragic

Servette reagierte auf den Shitstorm gegen seinen Keeper umgehend und verkündete, dass man «mit grösster Vehemenz die Beleidigungen und Drohungen gegen seinen Torhüter in den sozialen Netzwerken anprangert», und schrieb weiter: «Die Heftigkeit der an Omeragic gerichteten Äusserungen ist unzulässig. Der ganze Verein steht mit seinem Goalie zusammen. Wir lieben dich Edin!»

«Was für Fans sind das?»

Edin Omeragic ist hinter Jérémy Frick die Nummer 2 bei Servette, am Sonntag patzte er gleich dreifach im Spiel gegen Sion.

«Macht ihre Accounts und Namen ausfindig und verbannt diese ‹Fans› von den Heimspielen», so Clichy. Becir Omeragic muntert seinen Cousin derweil ebenfalls auf («Courage») und sichert ihm seine Unterstützung zu, wie dies auch zahlreiche weitere Fans unter dem Beitrag tun.

Am Sonntag hatte nicht nur die Leistung von Ersatz-Keeper Omeragic für Diskussionen gesorgt, sondern auch die Aufstellung von Servette generell. Die Genfer traten im letzten Liga-Spiel der Saison mit einer B-Elf gegen den FC Sion an, obwohl die Walliser im Fernduell um den Barrage-Platz mit Luzern noch unbedingt einen Punkt benötigten. SRF-Kommentator Sascha Ruefer nahm dabei sogar das Wort «Wettbewerbsverzerrung» in den Mund.