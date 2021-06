Parfum-Trend im Sommer 2021 – Düfte mit Verbene

Wir haben Juni – und damit ganz offiziell Sommer. Auch wenn das Wetter aktuell noch nicht ganz so mitspielt, wie wir es uns wünschen: Zumindest auf unsere Körper können wir uns das warme, sonnengeküsste Gefühl jetzt jederzeit holen.

Wie das geht? Mit dem richtigen Duft. Dem von der Verbene, auch als Eisenkraut bekannt. Kombiniert mit Zitrusfrüchten lassen die feinen Wässerchen das eisgekühlte Glas Rosé an einem heissen Sommertag fast noch besser schmecken. Wir zeigen unsere Favoriten, die sowohl an Männern als auch an Frauen toll duften.