Reaktion auf Russland-Invasion - Verbier Festival setzt Musikdirektor vor die Tür und zahlt Spendengelder zurück

Das Verbier Festival kündigte am Montag eine erste Reihe von Massnahmen an, als Folge des russischen Einmarschs in die Ukraine. Das Festival habe den Rücktritt von Valery Gergiev als Musikdirektor des Verbier Festival Orchestras gefordert und umgesetzt.



Zu den weiteren Massnahmen, die das Festival mit sofortiger Wirkung ergreift, gehöre die Rückgabe von Spendengeldern von Personen, die von einer westlichen Regierung sanktioniert wurden, und der Ausschluss aller Künstlerinnen und Künstlern vom Festival, die sich öffentlich mit der russischen Regierung solidarisieren.



Martin T:son Engstroem, Gründer und Direktor des Verbier Festivals, lässt in einer Mitteilung verlauten: «Das Verbier Festival, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Management und der Verwaltungsrat verurteilen die grausame Aggression Russlands gegen die Ukraine aufs Schärfste. Mit Trauer und Entsetzen verfolgen wir die Übergriffe, die das russische Regime dem ukrainischen Volk auferlegt. Wir beten für sie und ihren Mut, sich dem Aggressor zu widersetzen. Das Verbier Festival hat sich schon immer dafür eingesetzt, durch Musik Brücken zwischen Jung und Alt aller Nationalitäten, Hintergründe und Glaubensrichtungen zu bauen.» Damit bringe der Engstroem die Gefühle aller Festivalteilnehmenden auf den Punkt, wie es weiter heisst.