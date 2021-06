Wandern auf ungesicherten Wegen - «Verbieten kann man es ihnen nicht»

Aescher – Gasthaus am Berg

Im Alpstein ereignete sich am Montagnachmittag ein tödliches Bergunglück.

Beim Äscher ist am Montagnachmittag eine 57-jährige Frau abgestürzt und gestorben.

Im Alpstein ist es beim Äscher am Montagnachmittag zu einem tödlichen Bergunglück gekommen. Eine 57-jährige Schweizerin wollte sich um ihre Hunde kümmern und kam zu Fall. Sie stürzte das steil abfallende Gelände hinunter und starb. Wie es zum Unfall kam, wird noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft möchte sich deshalb nicht zum Sachverhalt äussern.

Wandern erfolge immer auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr, betont Sepp Manser, Inhaber des Berggasthauses Meglisalp und Wanderwegverantwortlicher im Bezirk Schwende. Noch seien nicht alle Wege gesichert. «Dort, wo es möglich ist, wurden die Sicherungsseile montiert», sagt Manser. Ein Problem sei momentan der viele Schnee in höheren Lagen, sowie steile, kurze Schneefelder in Rinnen und Mulden, der noch im Alpstein liegt. «Es hat dieses Jahr viel Schnee», meint Manser.

Teils müsse man Schneefelder überqueren

Bei der Bergstation der Ebenalp sind die Wanderwege gesichert. «Die Sicherheitsseile wurden an den Wegen von der Ebenalp zum Seealpsee angebracht», sagt Jan Fässler, Medienverantwortlicher der Ebenalpbahn. Zum Teil wurden Routen wegen der Lawinengefahr umgeleitet. Oberhalb liege noch etwas Schnee. Eine Gefahr gehe aber beispielsweise auch von rutschigen Wegen aus. «Falls es viel geregnet hat, sind die Wege noch rutschig», so Fässler. In diesem Gebiet ereignete sich auch das Unglück. Wandern erfolge auf eigene Verantwortung. «Falls Personen schlechtes Schuhwerk tragen, weisen wir sie darauf hin, aber verbieten kann man es ihnen nicht», sagt Fässler.