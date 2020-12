Belgien

Wegen der besonders ansteckenden neuen Variante des Coronavirus in Grossbritannien stoppen mehrere Länder ihre Flugverbindungen dorthin. Belgien kündigte auch eine Unterbrechung des Zugverkehrs mit der Insel an, um zu verhindern, dass die Virusvariante eingeschleppt wird, die sich im Südosten Englands ausgebreitet hat. Die Anordnung gelte ab Mitternacht für 24 Stunden, sagte der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo.

Deutschland

Deutschland erwägt Regierungskreisen zufolge wegen der Ausbreitung ein Verbot von Flügen aus Grossbritannien und Südafrika, wo ebenfalls eine neue Variante entdeckt wurde. Eine Einschränkung von Flügen aus den beiden Regionen sei «eine ernsthafte Option», hiess es am Sonntag in Kreisen des Bundesgesundheitsministeriums. Wie «Bild» berichtet, will Bundeskanzlerin Merkel ab Montag gar eine komplette Abrieglung des Reiseverkehrs von Grossbritannien nach ganz Europa.