Umstrittene Praktik – Verbietet die Schweiz Therapien zur «Heilung» von Homosexualität bald?

Sogenannte Konversionstherapien werden schon länger kritisch diskutiert. In der Schweiz sind sie noch legal, in umliegenden Ländern zunehmend verboten. In Deutschland sind Therapien zur Umwandlung von Sexualität seit 2020 untersagt, in Frankreich seit Dezember 2021. Doch auch hierzulande werden politische Stimmen laut, die ein Verbot fordern.