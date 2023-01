Lauberhorn: Sympathische Norweger vermasseln Schweizer Ski-Party 

Drei Rennen, vier Podestplätze. Das Rennwochenende am Lauberhorn war aus Schweizer Sicht ein grosser Erfolg. Doch einen Wermutstropfen gab es. Egal, ob Slalom , Super-G oder Abfahrt – immer stand ein Norweger an der Spitze und verhinderte einen Schweizer Sieg.

In den Speed-Disziplinen war es Aleksander Kilde und am Sonntag Henrik Kristoffersen. Beim Slalom fehlten Loïc Meillard nur zwei Zehntel auf den Norweger. Angesprochen auf die gute Bilanz der Skandinavier sagte der 26-jährige Schweizer mit einem Lachen im Gesicht: «Vielleicht könnte man im nächsten Jahr ein Norweger-Verbot einführen.» Henrik Kristoffersen reagierte schnell: «Wir kommen sowieso», und sollte man die Bahn für sie sperren, dann «halt mit dem Helikopter».

Bromance zwischen Norweger und Schweizer Ski-Stars

Immer wieder sprachen Braathen, Kristoffersen und auch Kilde am Wochenende über die fantastische Unterstützung des Schweizer Publikums. Und in der Tat: Norwegen und die Schweiz – das passt. Bei den Siegerehrungen von Aleksander Kilde war das besonders zu merken und hören. Als der 30-Jährige auf die Bühne gerufen wurde, entbrannte ein riesiger Applaus – auch Marco Odermatt applaudierte fleissig mit. «Ich liebe die Schweizer Fans», sagte Kilde über die Stimmung und entschuldigte sich gar dafür, dass er mit seinen Siegen ein Schweizer Ski-Fest vermasselte. «Sorry, dass ich der Party-Crasher bin.»

Obschon Kilde einmal mehr einen Abfahrt-Sieg «gestohlen» hatte, waren ihm die Schweizer aber nicht böse. Auch nicht Konkurrent Marco Odermatt. Mit einem Schmunzeln auf den Lippen sagte er schon am Samstag: «Irgendwann darf auch mal wieder ein anderer gewinnen . Er ist ein guter Typ, deshalb mag ich es ihm immer mehr oder weniger gönnen.» Genau so, wie das Schweizer Publikum den Norwegern den Dreifach-Triumph also gönnt. Zum Abschluss meinte Kristoffersen noch: Doppelsieg in Adelboden, drei Siege am Lauberhorn – «nicht schlecht für eine Oberländer Woche».

Arbeiten junge Norweger härter als die Schweizer?

Henrik Kristoffersen sieht den Unterschied in der Arbeit in der Jugend. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Ich glaube, es ist nicht etwas, was wir jetzt besser machen. Es ist etwas, was wir besser machen, wenn wir jünger sind.» Bei den Norwegern sei es besonders in den jungen Jahren ganz viel harte Arbeit. «Man kommt nicht als Teenager in eine Mannschaft und hat plötzlich viele Servicemänner und Trainer», erklärt Kristoffersen.