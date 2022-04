Politikerin fordert – Verbot von Feuerwerk am 1. August soll Geflüchtete vor Schock schützen

Eghbali befürchtet, dass Personen, die aus Kriegsgebieten geflohen sind, in Angst versetzt werden können, wenns am 1. August in der Schweiz knallt.

«Jeder Knall, jede Explosion kann die Geflüchteten an Bomben in ihrer verlassenen Heimat erinnern», sagt die Reinacher Einwohnerrätin Farideh Eghbali der «Basler Zeitung». Mit einem Postulat an den Gemeinderat fordert sie, dass zum Schutz der Geflüchteten das offizielle Feuerwerk abgesagt sowie das private Zünden von Böllern am 1. August verboten werden. «Ich muss ehrlich sagen, ich würde mich schämen, wenn es am 1. August so knallen würde, wie sonst», wird Eghbali in der Zeitung zitiert.