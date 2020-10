Alain Berset hat den Kantonen dazu am Freitag einen Konsultationsentwurf in die Vernehmlassung gegeben.

Noch immer steigen die Coronavirus-Fallzahlen in der Schweiz rasch an. Bereits hat der Bundesrat angekündigt, kommenden Mittwoch weitere Massnahmen zu beschliessen, sollten die bisherigen nicht ausreichen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Wie der «Blick» schreibt, hat Gesundheitsminister Alain Berset den Kantonen dazu am Freitag einen Konsultationsentwurf in die Vernehmlassung gegeben. Die wichtigsten Punkte daraus: