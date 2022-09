Absurde Bürokratie: Verbotene Buchwerbung gewinnt den Gaht’s-no-Preis

1 / 3 Die Geschichte «Bürokratiewahnsinn für eine Plakatwerbung» hat den Gaht’s-no-Priis 2022 gewonnen. Der Kein-&-Aber-Verlag wollte eine anliegende Bauwand mit einer Buchwerbung plakatieren. Visualisierung: Verlag Kein & Aber Da die rot-weissen Querstreifen der Werbung die Sichtbarkeit der Schranke einschränken würden, musste das Plakat verkürzt werden, womit die maximale Wortanzahl überschritten wurde. Visualisierung: Verlag Kein & Aber Aufgrund dieser Verkürzung hätte der Verlag den Behörden 1440 Franken zahlen müssen, worauf der Kein-&-Aber-Verlag auf eine Veröffentlichung verzichtete. Tamedia/Urs Jaudas

Darum gehts Die FDP des Kanton Zürich verleiht jedes Jahr den Gaht’s-no-Priis für die absurdeste Bürokratiegeschichte.

Nominiert waren sieben Geschichten.

Am Freitag wurden die Gewinner bekanntgegeben.

Jährlich verleiht die FDP des Kantons Zürich den Gaht’s-no-Priis an die absurdeste Bürokratiegeschichte. Damit wollen sie ein Zeichen gegen zeitaufwendige Verfahren und Vorschriften setzen. Am Freitagabend wurde der Preis zum dreizehnten Mal verliehen. Insgesamt wurden sieben Geschichten nominiert, es gewann die Story «Bürokratiewahnsinn für eine Plakatwerbung» vom Zürcher Kein-&-Aber-Verlag

Laut dem Verleger Peter Haag vom Kein-&-Aber-Verlag hätte eine dem Verlag angrenzende Wand mit einer Werbung für «Fremde Freunde» von Max Küng plakatiert werden sollen. Aufgrund einer Totalsanierung sei das Nachbargebäude jedoch teilweise eingerüstet gewesen. «Es war mit dem Bauleiter abgesprochen, die Buchwerbung auf die unbenutzte Wand zu setzen», sagt Haag.

Eine Bewilligung von den städtischen Behörden einzuholen habe sich jedoch schwierig gestaltet, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete. Das Problem: Laut einer Beamtin der Dienstabteilung Verkehr (DAV), würde die geplante rot-weisse Werbung die Sichtbarkeit einer Schranke einschränken.

Doch auch das überarbeitete Plakat soll nicht den behördlichen Vorgaben entsprochen haben: «Der Text hat die erlaubten sieben Wörter überschritten», so Haag. Zudem hätte der Kein-&-Aber-Verlag für das Werben auf der Bauwand noch 1440 Franken bezahlen müssen, weil das Plakat vom Trottoir her einsehbar gewesen wäre. Haag brach die Werbeaktion ab – nun zieren die üblichen Graffitis die Wand.

«Die Absurdität dieser Geschichte ist haarsträubend», schreibt die FDP in einer Mitteilung. Statt pragmatisch und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger eine Lösung zu finden, werde Innovatives mit nicht nachvollziehbaren Begründungen verhindert. «Die Verwaltung sollte nicht verhindern, sondern ermöglichen und so zu einem starken und lebenswerten Kanton Zürich beitragen», schreibt die FDP weiter.

Die anderen Nominierten waren:

Hundeausbilder müssen alle zehn Jahre eine Prüfung absolvieren

Wer im Kanton Zürich obligatorische Hundekurse anbietet, muss künftig alle zehn Jahre eine theoretische und eine praktische Prüfung ablegen, schreibt der «Tages-Anzeiger». Kostenpunkt: Bis zu 1500 Franken. Die neue Regelung hätte per 1. Juni 2022 in Kraft treten sollen, wurde aber aufgrund von Beschwerden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Künftig sollen Hundeausbilder alle zehn Jahre eine Eignungsprüfung ablegen. Aufgrund von Beschwerden wurde das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben. 20min/Matthias Spicher

Bürokratie nach Grossbrand auf Hof

Vor zwei Jahren brannte es auf dem Hof der Familie Frauchiger in Bauma ZH . Die Ertragsausfälle wurden von der Versicherung aber nur für zwei Jahre gedeckt, obwohl der Wiederaufbau von Haus und Stall mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Die Familie hat laut dem «Tages-Anzeiger» rund 100’000 Franken für Bewilligungen bezahlt. Nun verzögert sich das Projekt weiter, unter anderem wegen der Planung der Ausfahrt: Auf der kurvigen Strasse, die am künftigen Hof vorbeiführt, herrscht Tempo-80-Pflicht. Der Kanton schreibt von der Hofausfahrt auf die Strasse eine Mindestsichtweite von 100 Metern vor. Dies sei wegen der scharfen Kurven aber unmöglich. Nun müsse die Familie beweisen, dass die Autos im Schnitt mit weniger als 50 km/h am Hof vorbeifahren.

1 / 2 In Bauma ZH brannte anfangs 2020 der Hof der Familie Frauchiger nieder. Nun kämpft die Familie gegen die Bürokratie. Kapo Zürich Nun steht die Familie vor einer weiteren Hürde: die Planung der Ausfahrt. Dort schreibt der Kanton eine Mindestsicht von 100 Metern vor. Dies ist aufgrund der kurvigen Strasse aber unmöglich. Kapo Zürich

Lernfahrausweis-Foto muss immer noch physisch eingereicht werden

Um einen Lernfahrausweis zu beantragen, braucht man ein Passfoto, welches physisch eingereicht werden muss. Durch eine digitale Einreichung würde der Prozess verschnellert und vereinfacht werden.

Das Foto für den Lernfahrausweis muss immer noch physisch eingereicht werden. Strassenverkehrsamt Luzern

Das Schweizerkreuz muss weg: Brasserie Federal muss Logo ändern

Das Logo des bekannten Bahnhof-Restaurants am Hauptbahnhof ziert seit 1997 das Schweizerkreuz. Seit 2017 ist der Gebrauch der Schweizer Flagge aber nicht mehr für geschäftliche Zwecke gestattet. Damals trat das Bundesgesetz über den «Schutz des Schweizer Wappens und anderer öffentlicher Zeichen» in Kraft, wie die NZZ schreibt. Deshalb muss das Bahnhofbuffet nach 25 Jahren ihr Logo wechseln.

Nach 25 Jahren muss die Brasserie Federal ihr Logo ändern. Google Maps

Medikamente können nicht in die Ukraine geliefert werden

Roman Vovk, gebürtiger Ukrainer, der seit 20 Jahren in der Schweiz lebt, sammelte 16'000 CHF, um Medikamente in die Ukraine zu schicken. Das berichtete die NZZ im März. Florian Buck, ein Arzt aus Langnau am Albis, wollte die Medikamente über seine Praxis beschaffen, durch die ukrainische Botschaft sollten die Medikamente ins Land gebracht werden. Als Buck die Medikamente bestellte, kam die Rückmeldung, dass er eine Ausfuhrbewilligung von Swissmedic benötige.

Auf Anfrage schickte ihm Swissmedic eine Liste mit Schritten und Voraussetzungen. Er erfuhr, dass es sechs bis 18 Monate dauern würde, bis eine Bewilligung zustande kommt. Swissmedic hat trotz der Notlage wenig Handlungsspielraum, um das Bewilligungsverfahren zu verkürzen.

Roman Vovk und Florian Buck wollten zusammen Medikamente in die Ukraine schicken. Auf die Bewilligung von Swissmedic wartet man trotz Notlage sechs bis 18 Monate. 20min/Simon Glauser

Verein Zitrone kritisiert erhöhte Mietkosten

Der Verein Zitrone organisiert seit zehn Jahren Zwischennutzungen. Er kämpfte dafür, dass die Industriehallen in der Allmendstrasse 91 bis 95, welche die Stadt Zürich im Mai abreissen lassen wollte, noch mindestens drei Jahre länger stehen bleiben, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete. Weil die Stadt die Hallen nicht mehr direkt an Zwischennutzer abgibt, sondern die Raumbörse Dynamo als Verwalterin eingesetzt hat und diese Geld an die städtische Immobilienverwaltung überweisen muss, seien die Mietkosten nun aber drastisch gestiegen, kritisiert der Verein. Statt 30 Franken sollen sie neu zu 85 Franken pro Quadratmeter vermietet werden.

Die Industriehallen sollen neu zu 85 Franken pro Quadratmeter vermietet werden. 30 Franken waren es zuvor. Nun geht der Verein Zitrone auf die Barrikaden. Google Maps