Double Eagle 1933 : «Verbotene» Goldmünze erzielt bei Auktion Weltrekordpreis

Aus 20 Dollar Nennwert werden knapp 20 Millionen: Der Double Eagle 1933 erzielte an einer Auktion einen Rekordpreis und ist nun das teuerste Geldstück der Welt.

Der Double Eagle 1933 wurde am Dienstag in New York vom Auktionshaus Sothebys versteigert.

Das ist Weltrekord. Noch nie hat jemand an einer Auktion so viel Geld für eine Münze bezahlt.

Die Goldmünze Double Eagle 1933 wurde am Dienstag bei einer Auktion in New York für 18,9 Millionen Dollar (knapp 17 Millionen Franken) verkauft. Sie wurde vom Auktionshaus Sotheby’s versteigert. Das ist Weltrekord. Noch nie hat jemand an einer Auktion so viel Geld für eine Münze bezahlt.