«Hast du deinen Geschmackssinn verloren? Mit diesem Rezept erhältst du ihn wieder zurück»: So beginnt ein Video, das der Kanadier Kemar Gary Lalor kürzlich auf der Social Media-Plattform Tiktok veröffentlicht hat. Alles was man für die Mixtur brauche, sei eine Orange und brauner Zucker, so Lalor: «Röste die Orange, bis sie schwarz ist und schneide anschliessend das Innere raus. Mische danach zwei Löffel braunen Zucker in das Fruchtfleisch. Nach ungefähr einer Stunde wirst du wieder etwas schmecken, versprochen.»

Redaktorin (33) macht den Selbsttest

«Vor einem Monat habe ich mich mit Corona angesteckt. Danach habe ich während 12 Tagen kaum etwas geschmeckt», erzählt eine Redaktionskollegin. Ab der dritten Woche habe sie ihren Geschmackssinn langsam zurückerlangt: «Jedoch habe ich nicht mehr so intensiv geschmeckt wie zuvor. So hatte etwa Schokolade überhaupt keinen Geschmack mehr.» Auch deshalb habe auch sie nun das Tiktok-Rezept ausprobieren wollen.

«Endlich konnte ich wieder vollständig schmecken»

Abends beim Zähneputzen habe ihr Geschmacksempfinden zwar nachgelassen – am nächsten Tag habe sie dann aber eine grosse Überraschung erlebt: «Ich habe zum Mittag eine Fertigpizza gegessen – und habe tatsächlich jeden Geschmack intensiv wahrgenommen.» Auch das Stück Schokoladenkuchen, das sie sich zum Dessert gegönnt hat, konnte sie wieder vollständig riechen und schmecken: «Das hat mich erstaunt und sehr gefreut. Eine Nacht und einen halben Tag, nachdem ich die gezuckerte Orange gegessen habe, hatte ich wieder ein so intensives Geschmacksempfinden wie vor meiner Covid-Erkrankung.»

Verzehr von Orangen könne zu intensivem Geschmackserlebnis führen

Sophia Poletti, Oberärztin in der HNO-Klinik am Universitätsspital Bern und Spezialistin für Riech- und Schmeckstörungen, bezweifelt, dass zwischen dem Orangen-Rezept und dem wiedererlangten Geschmackssinn tatsächlich ein Zusammenhang besteht: «Bei einer Covid-19-Erkrankung dringen Viren in die Riechschleimhaut ein und rufen dort Entzündungsreaktionen und Schwellungen hervor, was den Geruchsverlust* verursacht.» Sie habe keine Erklärung dafür, inwiefern verbrannte Orangen mit Zucker in diesen Mechanismus eingreifen sollen: «Wenn man nach Verzehr der Orange wieder Riecheindrücke wahrnehmen kann, ist das wohl auf eine spontane Heilung des Riechsinnes zurückzuführen.» Diese würden bei Coviderkrankungen häufig vorkommen.