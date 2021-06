Abfallprodukte von UV-Filtern : Verbrauchermagazin warnt vor schädlichen Stoffen in Sonnencremes

Sonnencremes sollen den Körper schützen – doch in manchen sind Stoffe enthalten, die als bedenklich gelten und sogar verdächtigt werden, krebserregend zu sein. Das Verbrauchermagazin «Öko-Test» rät von einigen Produkten ab.

Das deutsche Verbrauchermagazin «Öko-Test» hat insgesamt 22 Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor 30 unter die Lupe genommen. Fazit: Nur wenige der Produkte bestehen den Test mit «sehr gut», an den meisten gab es etwas auszusetzen. Und in einigen der Produkte sind gar Stoffe enthalten, die als «bedenklich» eingestuft werden. Wie «Watson» berichtet, sind mehrere der im deutschen Testmagazin geprüften Produkte auch in der Schweiz erhältlich.