Tiktoker ortet gestohlenen Laptop und hilft Polizei

Im Rucksack bewahrte der Tiktoker Tony Aubé Laptop und Pass auf. Dieser wurde ihm am Bahnhof Midi in Brüssel geklaut. Ohne Pass konnte er am Wochenende nicht nach Hause.

Ein Tiktoker erlebte in seinen Ferien in Brüssel einen regelrechten Krimi. Tony Aubé wurde vor Kurzem während seiner Rückreise nach Nordamerika am Bahnhof Midi der Rucksack gestohlen, darin waren sein Pass und Laptop. In einem Tiktok-Video erzählt er von seiner dramatischen Verfolgungsjagd, wie er den Dieben durch Brüssel folgte und schliesslich die Verhaftung einer Diebesbande in Gang setzte, die bereits Hunderte Geräte und Wertgegenstände in der Stadt geklaut hatte.