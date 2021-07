Best Crushing Newcomer Rita Roof singt live bei 20 Minuten Radio - «Verbring die Nacht mit mir a de Limmat»

Vor einem Jahr hat Rita Roof, unser Best Crushing Newcomer im Juli, ihre Album-Vorabsingle «Bella Vita» releast – und seither pandemiebedingt nie wirklich live spielen können. Im Studio von 20 Minuten Radio hat sie nun die Möglichkeit dazu bekommen und performt die Liebeserklärung an ihre Heimatstadt Zürich (und romantische Nächte an der Limmat) in einer Akustikversion zusammen mit ihrem Live-Gitarristen Luki.