Caldes: Verdacht auf Angriff eines Bären – Jogger in Norditalien tot

Das Unglück ereignete sich in Caldes.

In Norditalien wurde ein Jogger tot aufgefunden.

In Norditalien ist ein Jogger möglicherweise von einem Bären angegriffen und getötet worden. Der 26-jährige A. P. wurde am frühen Donnerstagmorgen in der Ortschaft Caldes tot nahe eines Forstweges gefunden, wie die Provinz Trentino mitteilte.