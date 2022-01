Stadt Bern : Verdacht auf Ausbeutung – Polizei nimmt bei Razzia zwei Gastro-Betreiber fest

In zwei Berner Gastrolokalen wurden zwei Arbeitgebende wegen Verdacht auf Ausbeutung der Arbeitskraft festgenommen. Eine Person befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Kantonspolizei am vergangenen Dienstag in der Stadt Bern eine koordinierte Aktion gegen Menschenhandel durchgeführt. In zwei Restaurants soll es zur Ausbeutung von Arbeitskräften gekommen sein. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen, wie die Kapo Bern mitteilt. Dabei handelt es sich um eine 40-jährige Frau und einen 39-jährigen Mann.