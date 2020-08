vor 1h

Dresden Verdacht auf Autorennen – Bub (6) wird von Mercedes erfasst und stirbt

Am Samstagabend hat sich in Dresden ein tödlicher Autounfall ereignete. Ein 6-Jähriger wurde beim Überqueren der Strasse von einem Auto erfasst. Offenbar beteiligte sich der Unfall-Fahrer an einem illegalen Rennen.

von Konstantin Furrer

Ein 6-Jähriger wurde in Dresden von einem Auto erfasst und getötet. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend. Offenbar handelte es sich um ein illegales Autorennen.

Darum gehts In Dresden ist ein 6-Jähriger bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Der Bub wurde von einem Auto angefahren.

Es besteht der Verdacht auf ein illegales Autorennen.

Ein 6-jähriger Bub ist in Dresden von einem Auto erfasst und gegen eine Bushaltestelle geschleudert worden. Der Bub wurde anschliessend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital gebracht. Dort verstarb er kurz darauf.

Der Unfall ereignete sich, als der Bub die Budapester Strasse überquerten wollte. Dabei wurde er von einem 31-jähriger Mercedes-Fahrer angefahren. Offenbar lieferte sich dieser ein illegales Rennen mit einem 23-Jährigen in einem BMW. «Beide Autos waren mit offenbar sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs», sagt Polizeiführer Lutz Milker zu «Bild».