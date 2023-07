Mallorca: Verdacht auf Gruppenvergewaltigung – fünf Deutsche am Ballermann verhaftet

Die Fahndung nach einem sechsten mutmasslichen Täter dauert noch an.

Ihnen wird ein sexueller Übergriff an einer 20-Jährigen vorgeworfen.

Die spanische Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag fünf Deutsche auf Mallorca verhaftet.

Am Ballermann sollen sechs Deutsche eine 20-Jährige vergewaltigt haben.

Fünf deutsche Urlauber sind auf Mallorca wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs festgenommen worden. Das teilte die Polizei auf der Mittelmeerinsel am Freitag mit. Opfer sei demnach eine deutsche Urlauberin. Die Tat soll sich nach Polizeiangaben im Zimmer eines Hotels am Ballermann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet haben.