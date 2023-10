Verdacht auf Hamas-Finanzierung aus der Schweiz – Bundesanwaltschaft

Der Bundesrat will die Hamas als terroristische Organisation deklarieren – wann dies aber geschehen wird, ist unklar.

Die Hamas wird von zahlreichen Geldgebern unterstützt – auch Schweizer Franken fliessen offenbar in den Gazastreifen.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt wegen möglicher Unterstützung von terroristischen Organisationen, wie Stefan Blättler bekannt macht. In der «Samstagsrundschau» von SRF hat der Bundesanwalt publik gemacht, dass seine Behörde bereits vor der Eskalation am 7. Oktober Ermittlungen wegen Geldzahlungen an die Hamas eingeleitet habe.