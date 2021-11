Stans NW – Verdacht auf illegales Glücksspiel im Restaurant Allmendhuisli

Die Gäste des Restaurants Allmendhuisli dürften sich wie Statisten in einem Krimi gefühlt haben, als die Polizei am Dienstagmorgen mit mehreren Fahrzeugen vorgefahren ist. Eine Mitarbeiterin des betroffenen Restaurants bestätigte gegenüber «Pilatustoday» den Einsatz der Polizei, machte aber keine näheren Angaben zur Hausdurchsuchung. Die Aktion war ein Teil einer grossangelegten Razzia diese Woche, die von der Eidgenössischen Spielbankenkommission koordiniert worden ist. Insgesamt wurden in vier verschiedenen Kantonen elf Hausdurchsuchungen durchgeführt. In Zusammenarbeit mit der kantonalen Polizei konnten so fünf Zentralen des illegalen Spielbankenspiels ausgehoben werden, wie die Kommission mitteilt.