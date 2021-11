«Wir sind erschüttert» – Mehrfach-Verdacht auf K.o.-Tropfen – Club unterbricht Halloween-Party

In einem Freiburger Club wurden an Halloween mutmasslich K.o.-Tropfen verabreicht.

Bei einer Halloweenparty im Fri-Son wurden am Sonntag mutmasslich mehrere Personen mit K.o.-Tropfen (GHB) betäubt. Das Kulturzentrum postete am Mittwoch eine entsprechende Mitteilung in den sozialen Medien. Auch das Lokal Nouveau Monde schloss sich dem Aufruf an. Freiburg sei von der GHB-Welle der letzten Wochen nicht verschont geblieben, heisst es. «Wir sind erschüttert und wütend, dass dies auch in unseren Kulturhäusern passiert ist.» Das Portal «Frapp» hatte zuerst über den Vorfall berichtet.