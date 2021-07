Englische Medien berichten - Verdacht auf sexuelle Gewalt an Kindern – Polizei verhaftet Premier-League-Spieler

Britische Medien berichten, dass die Polizei der «Greater Manchester Region» einen Spieler aus der Premier League wegen Verdachts auf sexuelle Gewalt an Kindern festgenommen hat. Die Festnahme habe am Freitag, dem 16. Juli, in der Region stattgefunden, der Betroffene sei nach seiner Vernehmung auf dem Polizeiposten allerdings wieder entlassen worden. Zurzeit befinde sich der Mann auf freiem Fuss, sei aber mit einer Kaution belegt worden. Die Ermittlungen dauerten an. Dafür hätte die Polizei auch das Zuhause des Betrogenen durchsucht.