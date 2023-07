Elgg ZH: Verdacht auf Raserdelikt

In Elgg ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Am Samstagabend kurz nach 22.30 Uhr verunfallte in Elgg ein Auto. Ein 26-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Schneiterstrasse von Unterschneit in Richtung Elgg. In einer Rechtskurve vor der Bahnüberführung geriet er aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und über den linken Fahrbahnrand hinaus, wie die Kantonspolizei Zürich schreibt.