Südtirol : Getötetes Lehrerpaar aus Bozen – Sohn gesteht die Tat

Der Sohn des getöteten Lehrerpaares Peter Neumaier und Laura Perselli befindet sich seit Ende Januar in U-Haft. Medienberichten zufolge hat er deren Ermordung gestanden.

Laura Perselli soll nicht einmal Zeit gehabt haben , um auf die Attacke zu reagieren. An der Leiche habe der Forensi k er k einerlei Verletzungen entdeckt, die normalerweise durch Abwehrversuche entstehen.

Ein Forensiker in Verona hat inzwischen die Resultate der Autopsie an der Leiche von Neumaiers Ehefrau Laura Perselli präsentiert. Laut dem Mediziner wurde die Frau mit einem Kletterseil erwürgt.

Bilder vom 14. Februar 2021: Die Suche nach dem vermissten Peter Neumaier geht in der Etsch weiter.

Im Fall eines länger vermissten und wohl getöteten Ehepaares in Südtirol hat der erwachsene Sohn nach Medienberichten die Tat gestanden. Der vor Wochen festgenommene Mann habe seine Verantwortung in Verhören eingeräumt, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag unter Berufung auf die Staatsanwälte. Die Leiche der 63-jährigen Mutter war Anfang Februar bei einer grossen Suchaktion im Fluss Etsch bei Neumarkt gefunden worden. Nach ihrem Mann (68) wird noch gesucht.