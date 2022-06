Churer Rheintal : Verdacht auf Wolfshybride bestätigt

Man nimmt an, dass die Paarung in Italien passiert ist. Im Vergleich zur Schweiz würde es in Italien relativ häufig herrenlose Hunde geben, die in der Natur leben. (Symbolbild)

Paarung zwischen Hund und Wolf möglich

Das Amt für Jagd und Fischerei erklärt auf Anfrage, dass es durchaus möglich ist, dass sich Hunde und Wölfe paaren. «Wahrscheinlich ist die Paarung in Italien passiert», sagt Arno Puorger. Im Vergleich zur Schweiz würde es in Italien relativ häufig herrenlose Hunde geben, die in der Natur leben. «Hunde und Wölfe sind sich ähnlich und können sich paaren, wenn sie in der Paarungszeit aufeinandertreffen», so Puorger.