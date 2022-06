Zeugenaufruf: Verdächtige Einbrecher befinden sich noch auf der Flucht

Der Polizei wurden in der Nacht auf Mittwoch an der Birkenstrasse in Rotkreuz verdächtige Geräusche und Personen gemeldet.

Ein mutmasslicher Täter konnte bei einem Einbruch in Rotkreuz festgenommen werden. In der Nacht auf Mittwoch hat ein Anwohner verdächtige Geräusche und Personen an der Birkenstrasse gemeldet. Als die Zuger Polizei eintraf, flüchteten zwei Männer und ein blauer Lieferwagen ohne Licht fuhr in Richtung Blegistrasse davon. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 31-jährigen Rumänen. Der Beschuldigte war zuvor mit weiteren Komplizen in eine Lagerhalle einer Firma eingebrochen. Dort stahlen sie Notebooks im Wert von rund 180’000 Franken.