Romanshorn TG Verdächtige schwarze Koffer sorgen für Aufregung

Verdächtige Koffer und Kameras beim Bahnhof Romanshorn haben in der Bevölkerung und auf Social Media für Diskussionen gesorgt. Die Stadt gibt Entwarnung.

Schwarze Koffer mit Kameras haben in Romanshorn TG für Verwirrung gesorgt. Auf Facebook wurde mehrfach über deren Sinn diskutiert. Teils mit skurrilen Thesen. «Ich dachte zuerst, es seien Bomben», schreibt eine Userin in einer lokalen Facebook-Gruppe. Andere dachten, die Kameras dienten der Überwachung. Gewisse User hatten sich bereits gefreut, dass nun Bussen für Verkehrs- oder Abfallsünder ausgesprochen werden können, weil man sie auf Kamera hat.

Es geht aber nicht um die Ahndung von Verstössen, sondern um die Messung der Verkehrsströme. Deshalb wurden die Kameras montiert. In den schwarzen Kisten befindet sich Strom und Technik, um die Daten zu speichern. Gemessen wurde ab dem 19. August an vier Tagen.

Daten für die Neugestaltung der Begegnungszone

Die Messungen wurden am Sonntag abgeschlossen, die Daten werden nun ausgewertet. Diese Daten seien hilfreich für die Neugestaltung der Begegnungszone am Bahnhofplatz in Romanshorn, heisst es weiter in einer Mitteilung der Stadt. Die Autokennzeichen würden direkt nach der Aufnahme verschlüsselt, damit man keine Rückschlüsse ziehen könne. Nach der Auswertung werden die Daten unverzüglich gelöscht. Somit sei der Daten- und Persönlichkeitsschutz gewährleistet.