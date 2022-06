Brasilien : Verdächtiger gesteht Beteiligung am Verschwinden von britischem Journalist

Seit über einer Woche werden der britische Journalist Dom Phillips und der Indigenen-Experte Bruno Pereira im brasilianischen Regenwald vermisst. Nun soll einer der Verdächtigen das Vergraben der Leichen gestanden haben.



In der Region sind Goldgräber, Wilderer und Drogenbanden aktiv.

Sind der britische Journalist Dom Phillips und der Indigenen-Experte Bruno Pereira doch tot? Laut den beiden festgenommenen Verdächtigen ja. Die Männer sollen am Mittwoch bei einem Verhör durch die brasilianische Bundespolizei gestanden haben, die beiden im Amazonas vermissten Männer getötet und zerstückelt zu haben.

Wie der Sender Band News berichtet, haben die Behörden mittlerweile eine Morduntersuchung eingeleitet. Der 41-jährige Fischer Oseney da Costa Oliveira wurde am Dienstag festgenommen. Er ist der Bruder des bereits seit einer Woche festgenommene Amarildo da Costa Oliveira.

«Erzählte detailliert von dem begangenen Verbrechen»

Einer der Verdächtigen im Fall des vermissten britischen Journalisten Dom Phillips und des Indigenen-Experten Bruno Pereira hat zudem gestanden, deren Leichen im Amazonas-Regenwald Brasiliens vergraben zu haben. Der Verdächtige, der bereits vergangene Woche verhaftet worden war, «erzählte detailliert von dem begangenen Verbrechen und nannte den Ort, an dem er die Leichen vergraben hatte», sagte der Leiter der Bundespolizei im Bundesstaat Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, am Mittwoch.

Die örtliche Polizei hatte Blutspuren auf dem Boot des Fischers gefunden, die derzeit analysiert werden, sowie persönliche Gegenstände der beiden Vermissten in der Nähe des Hauses des Hauptverdächtigen, der bereits am 7. Juni verhaftet wurde. Zuvor hatten die Suchtrupps bereits einen menschlichen Magen gefunden. Dies bestätigte das Suchteam gegenüber Record TV, wie das brasilianische Onlineportal d24am schreibt. Die Leichenteile waren in der Erde vergraben.