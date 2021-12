Osaka, Japan : Verdächtiger bei Brandkatastrophe in kritischem Zustand

Bei einem Feuer in der japanischen Metropole Osaka sind 24 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

The Yomiuri Shimbun via AFP/Mami Nagaoki

Der Mann, der als möglicher Verursacher für den Brand in einer psychiatrischen Klinik in der japanischen Metropole Osaka mit 24 Toten gilt, befindet sich Medienberichten zufolge in einem kritischen Zustand. Der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtete am Samstag unter Berufung auf Polizeikreise, dass der 61-jährige frühere Patient der Klinik in einem Spital behandelt wird. Die Polizei ermittelt laut Berichten wegen Brandstiftung.